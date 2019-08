Sportello polifunzionale di via Berlinguer: ecco gli orari e le modalità di apertura ad agosto

Dal Comune di Ravenna informano che dal 4 al 24 agosto lo Sportello polifunzionale rimarrà chiuso al pubblico nei pomeriggi di martedì e giovedì. Nello stesso periodo lo Sportello polifunzionale sarà pertanto aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Per agevolare il cittadino e ridurre i tempi di attesa in questo particolare periodo, si ricorda che è possibile utilizzare altre modalità per inviare le dichiarazioni di cambio di indirizzo o di iscrizione con provenienza da altri Comuni o dall’estero:

– via posta elettronica certificata a demografici.comune.ravenna@legalmail.it

– via email ordinaria ad anagrafe@comune.ravenna.it

– con raccomandata al seguente indirizzo “Sportello Polifunzionale viale Berlinguer 68 48124 Ravenna”;

– via fax allo 0544 546130.

Per chi invece desideri consegnare la dichiarazione di residenza o cambio indirizzo direttamente allo Sportello polifunzionale (viale Berlinguer 68) è necessario concordare un appuntamento contattando lo 0544 482482, attivo da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.

E’ infine possibile presentare la dichiarazione per il solo cambio di indirizzo negli sportelli anagrafici di via Maggiore e via Aquileia e negli uffici decentrati del forese.

La residenza decorre dalla data di invio della dichiarazione: alla mail indicata il richiedente riceverà comunicazione di avvio del procedimento.

Le modalità di compilazione e la relativa modulistica sono disponibili alla pagina http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Anagrafe-e-immigrazione/Anagrafe/Cambio-di-indirizzo-residenza-in-tempo-reale