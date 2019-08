Case private senza barriere architettoniche o facilmente modificabili. Passa la delibera in Consiglio a Ravenna

Approvata delibera sulla piena applicazione della legge sulle barriere architettoniche nelle abitazioni

Nella seduta di martedì 30 luglio (per chi volesse rivederla http://bit.ly/29AVl60) il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera su “Atto di indirizzo per la piena applicazione della legge sulle barriere architettoniche nelle abitazioni domestiche”, proposta presentata dal consigliere comunale Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e integrata con le modifiche proposte dalla consigliera comunale Patrizia Strocchi (Pd). All’unanimità sono stati approvati anche gli emendamenti presentati sempre da Ancisi.

Il documento puntualizza le difficoltà delle persone portatrici di handicap e che utilizzano la sedia a rotelle a muoversi autonomamente e in sicurezza all’interno della propria abitazione. La deliberazione riguarda i progetti di costruzione di edifici residenziali nuovi o da ristrutturare, intendendo che debbano garantire a tutte le persone i princìpi di accessibilità e di adattabilità, cioè modificare successivamente, a costi contenuti, gli spazi degli edifici in costruzione.

Sono intervenuti nel dibattito Patrizia Strocchi (Pd), Emanuele Panizza (Gruppo misto), Federica Del Conte (assessora all’Urbanistica).

Il gruppo Pd, sottolineando che il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche è di importanza fondamentale per il Pd, si è dichiarato soddisfatto delle significative integrazioni accolte in sede di commissione.

Il Gruppo misto ha espresso il proprio favore alla delibera che rappresenta un primo passo per il miglioramento degli edifici e dell’urbanistica in generale. Si è dichiarato dispiaciuto perché fu respinto un suo ordine del giorno proprio sullo stesso tema.