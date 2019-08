Cervia, controlli in una struttura abbandonata: dentro la Polizia scova pregiudicati

La Polizia – insieme alla Polizia Locale – ha effettuato nella mattinata odierna un serie di controlli che hanno interessato in particolare il Comune di Cervia. Hanno controllato una struttura residenziale, al momento abbandonata, situata in via Bova all’incrocio con la S.S.16, spesso utilizzata da cittadini extracomunitari come alloggio di fortuna.

La struttura, fatiscente e in un avanzato stato di degrado, presentava però erba tagliata di fresco e recinzione intatta con cancelli chiusi da lucchetti che, tuttavia, essendo molto bassa permette un facile accesso all’interno dell’area.

Durante il controllo all’interno della casa principale al piano terra, in mezzo a cumuli di immondizia, su un materasso è stato trovato S.Y., 30enne cittadino tunisino, mentre al primo piano dello stesso stabile è stato identificato B.A.H., 36enne cittadino tunisino, entrambi pluripregiudicati e non in regola con le norme che regolano il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

I due sono stati condotti in Questura per la loro completa identificazione in seguito alla quale, sono stati muniti di decreto di espulsione con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di otto giorni. I proprietari dell’immobile sono stati invitati a completare i lavori necessari per impedire accessi abusivi all’interno della struttura.

Un analogo controllo è stato effettuato presso un edificio, in stato di abbandono, facente parte di una ex concessione demaniale, utilizzata come riparo notturno.

All’interno non è stata rilevata la presenza di persone ma sono stati rinvenute tre borse; tutti gli effetti personali e i rifiuti lì lasciati da chi utilizzava la struttura sono stati prelevati a cura del Comune di Cervia, mentre le tre borse, di note griffe e non risultate contraffatte, sono state sequestrate dalla Polizia Locale perché risultate provento di furto.