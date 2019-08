Enpa Ravenna: ritrovati in un bidone 4 gattini abbandonati

Nella mattinata di giovedì 1 agosto a Russi sono stati rinvenuti quattro gattini in stato di abbandono. “Il fatto che in noi desta profondo ribrezzo è che i felini fossero rinchiusi in uno scatolone collocato a ridosso di un cassonetto per la raccolta dell’immondizia. – dice l’Enpa sezione di Ravenna – I mici dall’età di circa due mesi possono essere adottati già dai prossimi giorni, dopo che sono stati espletati gli accertamenti del caso.”

“Con l’occasione vogliamo rimarcare il nostro profondo disprezzo per chi ha commesso una così vile ed insopportabile. Purtroppo simili episodi si ripropongono di tanto in tanto a causa dell’ignoranza e dell’insensibilità di talune persone le quali non comprendono ancora l’importanza di ricorrere alla sterilizzazione del proprio animale e di trovare più comodo sbarazzarsi delle cucciolate come se fossero immondizia.”

Enpa ricorda che chi fosse interessato a adottare i gattini e a fornire un aiuto per la cura ed il mantenimento dei tanti gatti randagi di cui l’Enpa Sezione di Ravenna si fa carico quotidianamente, può contattare l’ufficio al numero 0544 36944 (dal lunedì al venerdì), oppure seguirci sulla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/enparavenna/ oppure inviarci una mail a ravenna@enpa.org.