Incidente mortale a Sant’Antonio del 20 luglio: la Polizia Locale cerca testimone

La Polizia Locale di Ravenna chiede collaborazione per rintracciare lo scooterista che nella foto non indossa il casco: potrebbe infatti fornire particolari importanti relativi all’incidente fra un’auto e una moto avvenuto il 20 luglio scorso alle ore 00,16 a Sant’Antonio, sulla via Sant’Alberto in corrispondenza dell’incrocio con la via Guiccioli, in cui ha perso la vita un centauro 62enne, il noto imprenditore di Cesena Maurizio Borghetti. Qualora qualcuno fosse in grado di fornire informazioni in merito è pregato di contattare la Polizia Locale di Ravenna al numero delle urgenze 0544/219219.