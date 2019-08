Nubifragio a Cervia: strade allagate e alberi caduti, Polizia Locale e Vigili del Fuoco sono già al lavoro

Come segnala il Comune di Cervia, un violento nubifragio con pioggia intensa, vento forte, fulmini e grandine si è abbattuto sul territorio con intensità variabile in diverse zone. In pochi minuti sono caduti quasi 40mm di acqua con raffiche di vento intorno ai 40 nodi.

E’ temporaneamente chiusa in entrambi i sensi Via G. Di Vittorio nel tratto Via Galeno/SS16 causa caduta di alberi sulla carreggiata. Chiuso anche il sottopasso di Via Fusconi per allagamento. Parzialmente chiuso il lungo canale Via Nazario Sauro zona Borgo Marina per acqua alta. In Viale Nullo Baldini è chiusa una corsia di marcia per la caduta di un albero sulla carreggiata. Diverse strade risultano allagate. In particolare l’acqua fatica a defluire su Viale Roma, dove è sconsigliato circolare.

Polizia Locale e Vigili del Fuoco sono già al lavoro: gli agenti stanno presidiando le zone chiuse e pericolose. I Vigili del Fuoco stanno già provvedendo alla rimozione degli alberi. Stanno intervenendo anche le squadre di Protezione Civile e i tecnici del Comune. Sono state attivate anche squadre di Deltambiente e CBR.

Attenzione a possibili oggetti in strada, a rami, pali, segnaletica stradale pericolante. Attenzione ai sottopassi.

Il Comune chiede “di non intasare le linee telefoniche e di segnalare situazioni pericolose o urgenti alla Polizia Locale al numero 0544979251”.