Parte il test a Cervia con gli eiettori di Trevi per mantenere pulito l’imbocco del porto canale

E’ stato inaugurato l’impianto di mantenimento della quota del fondale dell’imboccatura del porto di Cervia realizzato grazie al progetto Life15 Marinaplan Plus, finanziamento del Programma Life Ambiente, e di cui il Comune di Cervia è partner.

Il progetto consiste nella verifica su scala industriale di una tecnologia innovativa esostenibile per la gestione dei fondali degli imbocchi dei porti. Si tratta di eiettori appoggiati e fissati al fondale, capaci di aspirare la miscela solido/liquido presente nell’intorno e allontanarla, tramite tubazioni, in un’area dove non sia ostacolo per la navigazione, mantenendo così sempre costante la quota del fondale, evitando la sedimentazione dei solidi in corrispondenza dell’imboccatura del porto.

Dopo una serie di analisi batimetriche nonchè di natura biologica preventive, è stato realizzato l’impianto, in funzione da metà giugno e che verrà monitorato per circa 12 mesi per verificarne i risultati, nonchè gli impatti in termini ambientali e socio-economici, comparati alla situazione di partenza.

Fra un anno sarà pertanto possibile fare un bilancio finale dei costi-benefici di questa tecnologia che potrebbe rivoluzionare le modalità di gestione dei porti rendendo rade, se non inutili, le operazioni di dragaggio manutentivo. Il progetto vede come capofila TREVI S.p.a. di Cesena, leader mondiale nell’ingegneria del sottosuolo e nella progettazione e produzione di macchinari e attrezzature specialistiche, che ha materialmente realizzato l’impianto, sulla base di un prototipo messo a punto dall’Università di Bologna-Facoltà di Ingegneria, che partecipa attivamente quale partner di progetto.

Altro partner di progetto è ICOMIA – The International Council of Marine Industry Associations, associazione che racchiude i rappresentanti delle industrie marittime a livello mondiale, e che ha un ruolo di divulgazione e condivisione dell’esperienza e dei risultati di progetto a livello mondiale.

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha dichiarato: “L’Amministrazione guarda con molta attenzione questo progetto perché il mantenimento della quota del fondale dell’imboccatura del porto è per Cervia importantissimo affinchè venga garantita la navigabilità tutto l’anno. Confidiamo nell’esito positivo del periodo di test dell’impianto e contiamo sugli effetti positivi sia dal punto di vista economico sia da quello ambientale”