Ravenna, truffatore seriale arrestato a Lido Adriano: usava il metodo del “resto di 50 euro”

Il 31 luglio i Carabinieri della Stazione di Lido Adriano hanno arrestato un truffatore seriale di nazionalità serba. Gli uomini dell’Arma sono venuti a conoscenza del fatto che pochi minuti prima, presso un bar della zona qualcuno aveva cercato di raggirare la cassiera col cosiddetto metodo del “resto di 50 euro”, senza però riuscire nell’intento. L’uomo ci aveva riprovato con esito positivo in altro analogo locale del posto.

Le attività immediatamente eseguite dai Carabinieri hanno consentito di rintracciare il malvivente, un 42enne di nazionalità serba, in un’area di servizio poco distante. Accompagnato in caserma, sono stati raccolti ulteriori elementi di responsabilità a carico dell’uomo, peraltro da anni ricercato perché colpito da un ordine di carcerazione per la medesima tipologia di delitto.

Per tale motivo, l’interessato è stato subito tradotto presso il carcere di Ravenna e ieri mattina 1 agosto ha patteggiato innanzi all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna sono impegnati da mesi in una campagna di sensibilizzazione volta a responsabilizzare e informare la cittadinanza sulle modalità di commissione delle truffe. In diversi casi giungono risposte positive. Ieri, infatti, è stato scongiurato l’ennesimo episodio in danno di un esercizio pubblico e assicurato alla giustizia il truffatore.

L’Arma consiglia sempre, qualora ci si trovi di fronte ad un potenziale raggiro, di chiedere l’immediato intervento, tramite il 112, delle Forze di polizia, alle quali è prudente rivolgersi anche per segnalare comportamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.