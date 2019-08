Viene derubato a Marina di Ravenna, ma segue il malvivente: ladro in arresto

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia è intervenuta in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna dietro richiesta di un bagnante che comunicava al 112 di essere stato vittima di un furto e che stava seguendo l’autore del reato, fornendone una completa descrizione, per poi vederlo salire su un autobus di linea.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, sono saliti a bordo dell’autobus dove la vittima, insieme ad altri due ragazzi, ha indicato l’autore del reato che è stato identificato per il 34enne P.E., originario del Mali ma residente a Ravenna.

Il giovane, sottoposto a perquisizione dai poliziotti, è stato trovato in possesso della somma di 160 euro, di vari telefoni cellulari marca i-iPhone e di una cassa acustica bluetooth marca “JBL”. P.E. è stato dichiarato in arresto per il reato di furto aggravato e sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Questa mattina il Giudice Unico di Primo Grado ha convalidato l’arresto rinviando la discussione del processo al prossimo mese di ottobre; nei confronti del giovane non è stata disposta alcuna misura.