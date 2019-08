Due giovanissimi scout ravennati travolti da un albero a Tredozio, uno ferito seriamente

Tragedia sfiorata ieri 2 agosto intorno alle 18 a Tredozio, nel forlivese, poco distante dalla parrocchia di San Valentino che in questo periodo estivo ospita giovani scout. A causa dell’ondata di maltempo che ha investito tutta la Romagna, un albero si è abbattuto su alcuni scout del gruppo Ravenna 3 della Parrocchia di San Paolo, usciti per una passeggiata. Due 15enni ravennati sono rimasti feriti – uno solo di striscio mentre l’altro ha riportato traumi importanti – e sono stati portati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

I soccorritori sono riusciti a tirare fuori il ragazzo rimasto sotto l’albero a fatica, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto due ambulanze, l’auto medicalizzata e anche l’elicottero del 118.