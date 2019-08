Ravenna, ha un malore su via Canale Molinetto: muore ciclista

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 3 agosto, sulla ciclabile di Via Canale Molinetto all’incirca all’altezza del cavalcavia con la Classicana, come si evince dalle prime informazioni pare che un uomo ultrasessantenne in sella alla sua mountain bike abbia avuto un malore e, purtroppo, sia deceduto sul posto.

Sul luogo, oltre ai sanitari del 118 intervenuti con un ambulanza ma che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne la morte, sono giunti anche Polizia, Polizia Scientifica e Carabinieri per indagare sulla dinamica del decesso.