Sanzionati due bar sul litorale ravennate: non in regola con le norme igieniche

La Polizia di Ravenna, in occasione della stagione turistica, prosegue la serie di controlli in centro città e sul litorale ravennate: ieri gli agenti della Questura e della Polizia Locale di Ravenna hanno eseguito controlli amministrativi a due bar (le Forze dell’Ordine non hanno fornito ulteriori indicazioni sull’ubicazione o sui nomi dei bar, n.d.r).

Entrambi gli esercizi commerciali sottoposti a verifica sono stati sanzionati perché risultati non in regola con la normativa comunale in materia di norme igieniche; un bar del litorale è stato anche sanzionato per il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nella licenza.

I controlli sono poi proseguiti nei confronti di due persone residenti nel comune di Ravenna in possesso di licenze concernenti le armi che sono risultati in regola con le prescrizioni loro imposte dalle autorizzazioni di polizia.