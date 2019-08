Auto fuori strada sulla Standiana. Ferite due persone in maniera non grave

Ancora un incidente sulle strade del ravennate. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale intervenuta per i rilievi, un’auto con a bordo quattro persone di giovane età, tra le quali una bambina, è uscita di strada da sola, senza coinvolgere altri mezzi ed è finita nel fosso a bordo della carreggiata.

Nello schianto due persone hanno riportato ferite, compresa la piccola, che è stata trasportata in codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.