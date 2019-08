È Ivo Montanari di Lido Adriano il ciclista trovato morto sabato scorso. “Mancherà tantissimo il suo sorriso”

Il ciclista trovato morto sabato pomeriggio, 3 agosto, ai margini della pista ciclo-pedonale che collega Ravenna a Punta Marina, è il 72enne Ivo Montanari. Ex dipendente della compagnia portuale e grande appassionato della bicicletta – era infatti iscritto alla sezione ravennate della Fiab – Federazione italiana ambiente e bicicletta – il pensionato abitava con la famiglia a Lido Adriano. Intorno alle 15 di sabato scorso, erano arrivate diverse segnalazioni ai carabinieri e al personale sanitario 118, da parte di alcuni passanti che avevano notato, lungo la pista ciclabile, un ciclista riverso a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 72enne.

La polizia scientifica ha avviato le indagini, tuttavia sembrerebbe escludersi l’azione di terze persone: l’uomo, trovato in tenuta da ciclista e vicino ad una mountain bike, è probabile che sia stato colto da un malore oppure una violenta caduta mentre percorreva la pista che ne avrebbe determinato il decesso.

In tanti in queste ultime ore stanno salutando Ivo Montanari lasciando un ricordo sui social. “Non avremo più immagini dedicate al mare da Ivo Montanari. Mi dispiace tanto” commenta un utente della gruppo Facebook “Sei di Ravenna se…2.0”. “Mancherà tantissimo il suo sorriso” aggiunge un altro.

“Ivo! Di persone gentili, umili, buone come te il mondo ha bisogno! Sei andato via così – lo ricorda l’amico e chef ravennate Nuccio Brancato – ,improvvisamente, chissà dove e in quale altra dimensione, dove sicuramente porterai il tuo sorriso e la tua positività! Solo l’altra sera ci siamo visti e ci siamo detti di rivederci presto per andare sott’acqua insieme a fare le ostriche! Mi mancherai tantissimo amico! Mancherai tantissimo a questo mondo sempre più incattivito! Saluta mia mamma se la vedi adesso dove sei! Ciao Ivo!”.

Ed ancora l’amica Elena Frontini fondatrice del gruppo “La sentinella ravennate”: “Quando ho appreso la notizia mi è caduto il mondo addosso, proprio tu, tu che mi hai sempre sostenuto nonostante la mia voglia di mollare tutto. Mi dicevi sempre di quanto fosse importante ciò che facevo per i cittadini, mi chiamavi e ti complimentavi, mi davi forza, forte sostenitore del gruppo. Ciao Ivo Montanari, ciao Amico”.