Uccide la moglie con il martello e annuncia di volersi suicidare. È accaduto a Faenza

Un uomo di 87 anni, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, attorno alle 7.30 di oggi 5 agosto ha colpito a morte la moglie di 79 anni nella loro abitazione alle porte di Faenza, in via Boschi, utilizzando un martello. La donna è stata portata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dove poi è morta. La notizia è riportata dall’Ansa.

Dopo la violenza sulla moglie, colpita sembra con più martellate, con un sms inviato alla figlia, l’uomo avrebbe manifestato l’intenzione di togliersi la vita. È stata la figlia stessa a dare l’allarme per impedire all’uomo di compiere gesti autolesionisti. La donna una volta precipitatasi a casa dei genitori ha anche scoperto la tragedia, trovando la madre in un lago di sangue.

L’anziano è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato. È accusato di omicidio volontario.

Aggiornamenti in seguito