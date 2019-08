Guida sotto effetto di alcol e droghe, violazioni al foglio di via e possesso di spinelli. Denunciati in nove

Nove denunce in stato di libertà eseguite dai Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, nei servizi per il controllo del territorio svolti nello scorso fine settimana.

In particolare:

– Cinque denunciati per guida sotto l’influenza dell’alcol: B.A.M. 35enne professionista veronese (1,51 g/l), P.M. 49enne commerciante ravennate (1,10 g/l), R.A. 26enne operaio cesenate (1,31 g/l), M.G.M. 20enne operaio varesino (1,49 g/l) e S.F. 31enne impiegato del forlivese (0,66 g/l);. Auto sequestrate e patenti ritirate;

– Uno per “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”: K.J. 33enne tunisino, che all’esito di accertamenti sanitari conseguenti ad incidente stradale è risultato positivo a cocaina, cannabinoidi ed oppiacei;

– Due per “violazione al foglio di via obbligatorio”: P.R. 44enne napoletano e M.L. 32enne bulgara, colti a prostituirsi nel tratto ravennate della SS16;

– Una persona è stata infine segnalata alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti: S.R. 17enne studente cervese, trovato in possesso, all’esito di personale di iniziativa, di uno spinello di hashish.