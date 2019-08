Ravenna, sette mezzi sanzionati per sosta non autorizzata in via Medulino

La Polizia Municipale di Ravenna ha fatto un sopralluogo in forze ieri mattina 5 agosto nell’area di sosta per camper e roulotte di Via Medulino, nel Quartiere Darsena, per verificare che gli occupanti – un gruppo di giostrai – fosse in regola con le autorizzazioni. Il problema di quest’area è stato sollevato a più riprese da alcuni gruppi di opposizione in Consiglio comunale.

Secondo quanto ci riferisce il comandante della Polizia Municipale Andrea Giacomini dei 9 mezzi controllati in sosta nell’area, due erano in regola con l’autorizzazione e gli altri sette no. Per cinque mezzi i proprietari avevano chiesto l’autorizzazione alla sosta temporanea presso il Suap ma non l’avevano ancora formalmente ricevuta e dunque ne erano tecnicamente sprovvisti. Per altri due mezzi non era stata chiesta alcuna autorizzazione.

I proprietari dei mezzi non in regola sono stati tutti multati, con sanzioni di 100 Euro. Nel pomeriggio poi il Suap ha rilasciato le autorizzazioni attese dai cinque mezzi, mentre per gli altri due mezzi dovrebbe essere stata avviata la pratica autorizzativa.

A parte questo tema delle autorizzazioni Suap alla sosta temporanea, c’è un altro problema più importante che riguarda l’area e i soggetti che qui sostano. “L’area è attrezzata per una sosta temporanea – dice il comandante Giacomini – non può essere occupata per mesi e mesi, ma di fatto ci sono nuclei che vi si stabiliscono per periodi molto lunghi rinnovando le autorizzazioni. La ragione sta nel fatto che si tratta di giostrai impegnati in diverse feste e manifestazioni nel Ravennate, tutte concentrate in certi periodi e fra una festa e l’altra camper e roulotte sostano qui. Ma l’area non è adatta dal punto di vista dei servizi a ospitare nuclei di persone per un periodo prolungato. Gli scarichi non reggono questa pressione. Chi sosta dovrebbe provvedere a smaltire le proprie acque nere. Invece qui hanno fatto delle tubature per convogliare gli scarichi nei pozzetti, negli scoli o nei campi adiacenti. Il che è abusivo.”

Su questo versante degli scarichi abusivi non è chiaro cosa succederà ora. Ovvero se ci si limiterà a sanzioni o se scattano altri provvedimenti. Per ovviare a questa situazione, ci dice il comandante Giacomini, l’Amministrazione comunale ha cercato e trovato un’area di sosta alternativa attrezzata alla sosta prolungata, alle Bassette.