Cotignola, 65enne perde il controllo del camion e finisce contro cantiere stradale sull’A14 dir

Ieri sera, martedì 6 agosto, alle ore 19, in autostrada A14 dir, nel territorio di Cotignola, dopo la barriera di Lugo direzione Ravenna, si è verificato un incidente di un mezzo pesante contro un cantiere stradale, dove fortunatamente non si trovavano i lavoratori addetti ai lavori. Un autotreno condotto da un 65enne calabrese dopo aver perso il controllo , per cause in corso di accertamento da parte delle pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì e del Distaccamento di Faenza, ha urtato la fila di elementi cementizi (new-jersey) posti a chiusura della corsia di emergenza, dove si trovava il cantiere relativo al rifacimento del sicurvia esterno del ponte attraversante il fiume Senio.

Il mezzo è andato a finire contro il guard-rail senza uscire di strada. Lievi ferite per il conducente che è stato medicato sul posto da personale medico giunto con ambulanza dall’ospedale di Lugo. Per la messa in sicurezza del luogo è intervenuto in forze il personale autostrade che ha allestito un ulteriore cantiere per il ripristino dei danni con chiusura della corsia di marcia. Lievi rallentamenti del traffico.