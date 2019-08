Gli amici ciclisti sfilano in corteo per l’ultimo saluto a Ivo Montanari: oggi, 7 agosto, i funerali

Sono stati fissati per oggi, mercoledì 7 agosto, i funerali del 72enne Ivo Montanari, ciclista trovato morto sabato scorso lungo la pista ciclopedonale che collega Ravenna a Punta Marina. Famiglia, amici e conoscenti potranno dare il loro ultimo saluto al 72enne di Lido Adriano a partire da questa mattina: la salma si trova infatti esposta in camera mortuaria, mentre alle 14.30 si svolgerà il corteo funebre con partenza dalla stessa camera mortuaria verso il forno crematorio, dove si terrà la benedizione.

Ad accompagnare Ivo, oltre ai parenti, saranno gli amici ciclisti, che sfileranno per tutto il corteo. Gli utenti del gruppo Facebook “La sentinella ravennate”, in cui Ivo era molto attivo, parteciperà alla funzione con una corona di fiori. Gli amministratori comunicano che chi vorrà unirsi potrà farlo lasciando un’offerta libera al negozio di fiori “Family Flower’s”, in via Panfilia.