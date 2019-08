Cervia, trovato in mare cadavere non identificato

Intorno alle 12.45 di oggi, giovedì 8 agosto, nella zona del porto canale di Cervia dal lato di Milano Marittima, a sinistra del bagno Moschito, è stato avvistato in mare – notato da un pescatore che stava facendo ritorno – il corpo di un uomo che galleggiava vicino alla riva. Subito è scattato l’allarme, e gli assistenti bagnanti della zona hanno portato a riva l’uomo cercando di rianimarlo, sostituiti poi nelle manovre dai sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Allertata anche la Capitaneria di Porto e la Polizia, si cerca ora di scoprire l’identità dell’uomo – over 60, secondo il medico legale – che indossava solo un costume da bagno. Le Forze dell’ordine stanno collaborando per risalire ad eventuali denunce di anziani scomparsi: chi avesse segnalazioni utili da fare può contattare la Capitaneria di Porto di Cervia al numero 0544 72355. Avvisato il Pm di turno, domani la salma sarà sottoposta a ispezione cadaverica. Dalle prime considerazioni, la morte potrebbe essere avvenuta per un malore.