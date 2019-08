Faenza. Sosta vietata in un tratto di Via Cavour venerdì 9 agosto

Divieto di sosta venerdì 9 agosto in un breve tratto di via Cavour, per consentire le operazioni legate a un trasloco.

L’apposita ordinanza vieta venerdì prossimo, dalle ore 7.30 fino alle 15.00, o comunque fino al termine dei lavori, la sosta di tutti i veicoli nel tratto di via Cavour compreso dal civico 8/c fino al civico 10.

I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente.