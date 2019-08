Topi d’appartamento in azione in viale Alberti. Forzano le porte blindate e rubano al 3° piano

Un utente della pagina Facebook Ravenna Sos Sicurezza segnala che questa mattina, in due appartamenti al terzo piano di un condominio in viale Alberti, lui e il suo dirimpettaio hanno trovato “le porte blindate sfasciate”: i ladri, dopo essersi introdotti in casa del segnalante, hanno rubato qualche centinaio di euro in contanti e qualche anello d’oro. Sul posto è poi intervenuta la Polizia e la Scientifica.