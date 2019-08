Ruba coltelli al Decathlon di Faenza, in moto ne aveva altri due. Minorenne denunciato

Giovane collezionista di coltelli è stato denunciato dai Carabinieri di Granarolo Faentino per furto aggravato e possesso di armi ed oggetti atti ad offendere.

Un minorenne bolognese è stato sorpreso da un addetto alla vigilanza del negozio Decathlon di Faenza, dopo aver sottratto tre coltelli sportivi da caccia, rimosso l’antitaccheggio e occultato gli attrezzi nella cintura dei pantaloni. Il diciassettenne aveva già oltrepassato le casse deciso a non pagare i tre coltelli, del valore complessivo di 60 euro, quando è giunta sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Granarolo Faentino.

Il ragazzo ha consegnato spontaneamente gli oggetti ed è stato trovato in possesso anche di ulteriori tre coltelli di sua proprietà: uno occultato addosso e gli altri due nel bauletto della sua moto. La merce rubata è stata restituita al negozio. Informato il pm di turno il ragazzo, incensurato, è stato denunciato sia per furto aggravato che per possesso di armi e oggetti atti ad offendere. Il minore dopo la stesura degli atti è stato riconsegnato alla madre.