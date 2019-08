Sangue sulle strade: muore un motociclista a Lugo, due automobilisti feriti

Nuova tragedia sulle strade del ravennate. L’ennesimo incidente mortale di quest’estate terribile – uno scontro fra un’auto e una moto – è accaduto in via Bastia nel comune di Lugo intorno alle 22 di ieri mercoledì 7 agosto. Le cause sono ancora in corso di accertamento ma l’incidente è avvenuto quando una Honda di grossa cilindrata è andata a impattare contro una Fiat Punto con a bordo due giovani che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato tremendo. La moto è stata catapultata infatti a decine di metri di distanza dal luogo dello scontro e il motociclista, un uomo della zona, di 58 anni, è morto sul colpo.

Secondo quanto riferisce il bollettino del 118 Romagna Soccorso i due giovani a bordo dell’auto, entrambi di circa 30 anni, sono rimasti feriti seriamente. Uno è stato trasportato in codice 3 all’Ospedale di Ravenna, l’altro in codice 3 all’Ospedale di Cesena.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti l’Elisoccorso, i Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia locale oltre ai mezzi sanitari del 118.