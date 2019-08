Dall’una di stanotte è in corso un incendio di vaste dimensini presso il magazzino Lotras in via Deruta, alle porte della città di Faenza. Dal Comune fanno sapere che dai primi accertamenti sembra stia bruciando olio alimentare, anche se non vi è ancora certezza in proposito.

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Ravenna sono intervenuti assieme a quelli del distaccamento di Faenza e stanno operando con 15 mezzi provenienti da tutta la provincia e dai territori limitrofi, Bologna, Forlì e Imola. Da Bologna è arrivato anche l’elicottero. L’incendio è scoppiato all’interno di un deposito durante la notte ed è ancora in atto. Al momento non risultano persone ferite e non ci sono ipotesi sull’origine. Sul posto anche i tecnici Arpae per valutare i possibili danni ambientali.

Il consiglio diramato alla popolazione è quello di uscire solo se necessario, chiudere le finestre, astenersi dal compiere attività sportiva e dall’avvicinarsi alla zona del rogo.

Nelle prime ore di questa mattina, a causa dell’incendio, è stato necessario anche interrompere la linea ferroviaria Faenza-Ravenna/Lavezzola; Trenitalia aveva predisposto degli autobus sostitutivi, ma attualmente pare che il tratto sia stato ripristinato.