Al via i lavori di bonifica dell’Ex Cartiera di Conselice

La Banca MedioCredito del Friuli Venezia Giulia, attuale proprietaria dell’immobile “Ex Cartiera” di Conselice, ha comunicato ufficialmente all’Amministrazione Comunale che nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la bonifica del sito, compresa la copertura in amianto.

I lavori sono stati affidati alla Ecotherm Srl, società specializzata e qualificata, iscritta all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le categorie “bonifica dei siti” e “attività di bonifica di beni contenenti amianto”.

Le attività di cantiere e quelle propedeutiche alla redazione del Piano di Lavoro (che verrà inviato alla Asl) inizieranno già la prossima settimana.

“E’ una comunicazione importante, che aspettavamo e ci riempie di soddisfazione, anche perché è il risultato di un costante e proficuo confronto avuto con la proprietà nel corso degli ultimi anni – commenta il sindaco Paola Pula -. L’Amministrazione aveva già aderito alla richiesta della Banca proprietaria di trasformare l’area produttiva in area commerciale, per renderla più appetibile alla vendita, votando una delibera di variante in Consiglio Comunale.

Visto che comunque le aree commerciali non sono molto appetibili, stiamo inoltre proponendo alla Banca un’ipotesi di studio sulla rigenerazione urbana: anche perché è comunque responsabilità di tutti il trovare una nuova funzione ad aree dismesse. Ne parleremo assieme ai proprietari nelle prossime settimane. Ci auguriamo intanto che si arrivi alla completa demolizione dei manufatti in stato di degrado e abbandono”.