Faenza, c’è “Calici sotto la torre”: viabilità rivoluzionata a Oriolo dei Fichi

Modifiche alla viabilità a Oriolo dei Fichi, nelle serate di sabato 10 e domenica 11 agosto prossimi, in occasione dell’edizione 2019 di “Calici sotto la Torre”, la tradizionale manifestazione organizzata dall’Associazione per la Torre di Oriolo, con il patrocinio del Comune di Faenza, nella ricorrenza della notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti.

Anche quest’anno è prevista una grande partecipazione di pubblico a quello che è oramai diventato uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate faentina. Il fascino del cielo stellato, la musica dal vivo, il vino delle nostre cantine locali e i gustosi piatti della tradizione romagnola sono i protagonisti delle due serate.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione è stata emessa un’ordinanza che istituisce nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 agosto, dalle ore 19.00 alle 24.00, il senso unico di circolazione lungo la via di Oriolo, con direzione da valle verso monte, nel tratto di strada compreso da via San Mamante fino all’intersezione con il tratto di via di Oriolo chiamato via Cimitero.

Saranno inoltre vietate la circolazione e la sosta (su entrambi i lati della strada con rimozione dei veicoli) nel tratto di via di Oriolo compreso tra l’intersezione con via Cimitero e la piazza di Oriolo.

Senso unico di circolazione, infine, in via Cimitero, con direzione dei veicoli da monte verso valle (verso la via San Mamante), e in via di Oriolo, dall’intersezione con via Salita di Oriolo (con direzione monte).