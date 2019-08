Faenza, sfreccia contromano in A14: era ubriaco

Come riporta una nota dell’Ansa, intorno alle tre della scorsa notte sono arrivate diverse segnalazioni di un’auto che procedeva contromano in direzione di Ancona sulla corsia nord dell’A14, fra i caselli di Faenza e Imola. La sottosezione polizia stradale di Forlì ha subito attivato una procedura di ‘safety car’ incolonnando il flusso veicolare alle spalle della vettura di servizio, creando così una sorta di protezione per gli utenti ignari del pericolo.

A Imola la vettura è stata finalmente bloccata: al volante c’era un sessantenne italiano residente nel Varesotto, in evidente stato di ebbrezza, come confermato dall’1,70 g/l di tasso alcolemico evidenziato dai controlli. All’uomo sono stati contestati gli illeciti penali ed amministrativi previsti, oltre al ritiro della patente e al sequestro amministrativo del veicolo ai fini della definitiva confisca.