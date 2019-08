Arrivano aggiornamenti dal rogo in corso in via Deruta a Faenza. Sul posto, oltre ai vertici provinciali dei Vigili del Fuoco, è presente anche il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi mentre i tecnici Arpae sono al lavoro per monitorare la qualità dell’aria e la possibile presenza di sostanze inquinanti.

Al momento risulta improbabile che stia bruciando amianto, sostanza assente nel materiale di costruzione del fabbricato dell’azienda Lotras, di recente edificazione. Dalla colorazione del fumo, nero e denso, è presumibile invece che stiano andando a fuoco sostanze plastiche: il magazzino invaso dalle fiamme è sede di un’azienda di logistica, che al suo interno ospita merce di ogni tipo, dall’alimentare agli accessori auto in vulcanite.

Alcuni camion parcheggiati nelle immediate vicinanze dello stabilimento sarebbero andati distrutti e l’incendio risulta attualmente circoscritto al capannone coinvolto dalle fiamme, anche se non è ancora dato sapere quando sarà possibile riuscire a domarlo definitivamente.

La Protezione Civile si è mobilitata nell’area abitata che circonda il rogo, passando casa per casa per distribuire mascherine e comunicando agli abitanti tutte precauzioni da adottare.

LE PAROLE DEL SINDACO ALLA CITTÀ

L’ultimo aggiornamento sullo spegnimento dell’incendio viene direttamente dalla voce del sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, che con una intervista video sul suo profilo facebook comunica che le squadre di Vigili del Fuoco operative sul rogo provengono da tutta la regione e “stanno facendo l’impossibile, con la complicazione che tonnellate di materiale, presenti all’interno del magazzino, rendono più complesso lo spegnimento delle fiamme”.

Dal punto di vista dei danni ambientali, il sindaco precisa che è necessario tenere sotto controllo tutti gli effetti: “Gli olii contenuti nel magazzino, assieme all’acqua e agli schiumogeni gettati per spegnere le fiamme finiscono nelle fogne e c’è il problema di non fare andare in blocco il sistema di depurazione ella città”.

In particolare di fare in modo che queste sostanze, “che hanno già oltrepassato il livello dell’autostrada, non giungano, tramite il canale Naviglio, fino al Canale Emiliano Romagnolo, con tutti i danni per il sistema di irrigazione delle campagne – spiega Malpezzi -. Ci si sta muovendo con tutte le cautele possibili, per contemperare le esigenze di qualità dell’aria con quelle dell’acqua e del terreno”.

Da quanto dichiarato dal sindaco, pare che i vigili del fuoco tenteranno un intervento in blocco con tutti i mezzi contemporaneamente, per cercare di dare la “spallata” definitiva al rogo.