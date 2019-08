Incidente all’incrocio tra la SS. 16 Adriatica e il Dismano a Ravenna

Incidente tra due auto all’incrocio tra la statale Adriatica e la via Dismano a Ravenna, questa sera, venerdì 9 agosto, poco prima delle 20.

A quanto risulta dalle prime segnalazioni, due auto si sarebbero scontrate all’altezza dell’intersezione semaforica per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi di rito.

Sul posto, almeno un’ambulanza.

Si segnalano possibili rallentamenti del traffico sia lungo l’Adriatica, che lungo la via Dismano, nel tratto in uscita dalla città di Ravenna.