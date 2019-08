L’augurio del sindaco di Cervia per le festività. “Puntiamo sulla qualità dei servizi e controllo del territorio”

“Cervia si è preparata al meglio per queste tradizionali festività estive. Siamo nel pieno della stagione turistica, la città sta accogliendo migliaia di personee siamo contenti e orgogliosi che tanti abbiano deciso di trascorrere questi giorni nelle nostre località”. Queste le parole di augurio del sindaco di Cervia Massimo Medri rivolte alla comunità e ai turisti.

“Stiamo facendo il massimo – aggiunge – per rendere il soggiorno il più gradevole possibile. Dalle spiagge perfettamente organizzate, sicure e accoglienti, al territorio dove alberghi, ristoranti, artigiani rispondono alle esigenze più varie. Numerosi eventi e iniziative culturali, musicali, di divertimento e intrattenimento sono state organizzate per intrattenere piacevolmente i nostri cittadini e i nostri ospiti.”

“Per rendere la nostra città sempre più accogliente, sia per i giovani che per le famiglie, abbiamo puntato alla qualità dei servizi pubblici e privati, e affinché questo periodo possa trascorrere nel migliore dei modi, abbiamo cercato di garantire un controllo del territorio il più ampio possibile, presidi permanenti nelle zone a maggiore concentrazione e ovunque un puntuale rispetto delle regole. Infatti il rispetto delle regole è il presupposto per una convivenza civile e un sano divertimento. La sicurezza urbana – continua – è un bene pubblico per la vivibilità e il decoro della città ed è indispensabile promuovere la cultura del rispetto e della legalità. Un ringraziamento va dunque a tutti coloro che si impegnano per garantire il rispetto di questi valori, in particolare a tutte le Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco.”

“Il loro sforzo e la loro dedizione al dovere, profusi da tutte le donne e gli uomini, che spesso vanno oltre all’orario di servizio e agli stretti adempimenti lavorativi, infondono fiducia, sicurezza nelle istituzioni e tranquillità sociale, che i cittadini e gli ospiti ricambiano con affetto e stima. Il giorno di Ferragosto sarò in visita a tutti i comandi del territorio di Cervia per portare di persona il mio ringraziamento personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città. Un pensiero e un grazie anche a tutti coloro che lavorano in questi giorni di festa. Auguro a tutti i nostri cittadini e turisti un buon San Lorenzo e Ferragosto” conclude.