Faentino 25enne fa il bagno nudo in riva al torrente Setta: si becca una multa da 3.300 euro

Un 25enne faentino ha deciso di prendere il sole completamente nudo sulle rive del torrente Setta, a Marzabotto, nel Bolognese. Ma per il ragazzo è scattata una multa di 3.300 euro per atti contrari alla pubblica decenza. La notizia è riportata dall’Ansa. La multa è stata elevata dai carabinieri che verso le 15.30 di ieri pomeriggio 9 agosto sono intervenuti sul lungofiume, chiamati da altri bagnanti, soprattutto famiglie con bambini che avevano chiesto invano al giovane di mettersi il costume.

Il 25enne era in compagnia della fidanzata, in stato di gravidanza: lei era vestita mentre lui si è ricomposto solo dopo l’arrivo dei militari. A quanto pare, si è giustificato dicendo di abitare a Faenza e di essere andato a cercare un po’ di relax per sfuggire all’aria irrespirabile che c’è vicino alla sua abitazione, a causa dell’incendio che sta interessando quella zona.