Faenza, per il “Gran Premio la Roda di Reda” modifiche alla viabilità

Domenica 11 agosto a Reda si disputa la settima edizione del “Gran Premio la Roda di Reda”, gara ciclistica su circuito stradale riservata alla categoria giovanissimi. Per consentire lo svolgimento della corsa in sicurezza nella frazione faentina sono state programmate alcune modifiche alla viabilità.

Domenica, dalle ore 7.00 alle 13.00, saranno pertanto vietate la circolazione e la sosta, su entrambi i lati, in tutte le strade interessate dalla gara: via Cupa, via Cangia (quasi tutto il tracciato della strada, dall’intersezione con via Cupa fino a via Gasparetta) e via Gasparetta (nel tratto compreso da via Cangia a via Cupa). I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente. In queste strade la viabilità ordinaria sarà ripristinata al termine della corsa.