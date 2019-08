Incendio Lotras Faenza: fiamme in esaurimento. Non si ravvisano situazioni di pericolo a Ravenna

In merito all’incendio di vaste dimensioni al deposito di logistica Lotras System a Faenza, il Comune di Ravenna segnala che il fuoco è in esaurimento e la situazione è sotto controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Il fumo non ha interessato se non marginalmente il ravennate. Arpae Emilia-Romagna, che ha effettuato rilievi, conferma che i parametri di qualità dell’aria sono all’interno dei limiti di legge (l’evento continuerà a essere costantemente monitorato da Arpae attraverso centraline fisse e mobili).