Ravenna, inaugurata “Laguna” la barca che replica quella del viaggio di Garibaldi a Venezia nel 1849

Si è svolta presso il capanno 160 la cerimonia di inaugurazione della barca simile a quella donata a Garibaldi dai patrioti ravennati per raggiungere Venezia il 6 agosto 1849. Erano presenti il Vicesindaco Eugenio Fusignani, l’Assessore Federica Del Conte, Maurizio Mari del Capanno Garibaldi e Ivan Fuschini dell’Associazione culturale “Il tremolar della marina”.

Il Batelon, imbarcazione chioggiotta, è stato donato dal pescatore Daniele Zitignani. Ma a sottolineare come l’iniziativa sia solo l’anticipo di quel che sarà il capanno 160 con i ricordi della trafila garibaldina è Casimiro Calistri, presidente Ancescao di Ravenna, l’associazione dei centri sociali anziani: “Il capanno e le barche che attraccheranno qui, saranno a disposizione di scolaresche e turisti per dimostrazioni di quella che era la villa in valle”. I lavori di ripristino e adeguamento per i futuri scopi sono già iniziati. E mentre vengono calate le reti risuonano le note dell’inno di Mameli.