Scontro auto bici sulla Brisighellese, grave un uomo di 70 anni

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 10 agosto, attorno alle 10.25, sulla via Brisighellese che collega Faenza con Ravenna. Secondo quanto riportato dal bollettino di Romagna Soccorso, a terra sarebbe rimasto un uomo di 70 anni che è stato poi soccorso dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza ed un’auto medicalizzata, per trasportarlo in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

Sul posto, le forze dell’ordine per i rilievi di rito.