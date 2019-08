Tragedia nella notte a Cervia: muore ciclista investito da un’auto pirata, arrestata una ragazza

I carabinieri di Cervia hanno rintracciato la pirata della strada che nella notte avrebbe investito e ucciso un ciclista 25enne, per poi darsi alla fuga. Si tratta di una ventottenne del luogo, proprietaria della Fiat 500 che avrebbe appunto travolto il giovane che stava pedalando in via Malva Sud a Cervia.

La tragedia è avvenuta nella notte fra sabato 10 e domenica 11 agosto. La ricostruzione dei fatti è al vaglio dei carabinieri di Cervia intervenuti sul posto. Secondo le prime ipotesi l’auto avrebbe travolto il ragazzo e poi avrebbe proseguito a lungo la propria corsa, trascinando la bici per molte decine di metri. Il guidatore poi avrebbe fermato la sua auto e tolto la bicicletta incastrata sotto l’auto e si sarebbe dileguato senza prestare soccorso al ragazzo.

Alle prime luci dell’alba un passante ha notato il corpo del giovane privo di vita a bordo della strada e ha dato l’allarme. Sul luogo dell’incidente sono stati trovati frammenti di carrozzeria, compatibile con una Fiat 500 rossa. È questa la traccia che ha portato i carabinieri al fermo della ragazza.