Sono ancora giorni di bel tempo quelli che ci portano dritti dritti a Ferragosto. Tanto sole e tanto caldo. Temperature che si avvicinano ancora ai 40°C. Un po’ di nuvole solo nella giornata di mercoledì, in cui le temperature calano. Questo ci dicono le previsioni Arpae.

Lunedì 12 agosto

Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura in prevalenza sereno con ondata di calore, sui rilievi sereno; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 22 °C sui rilievi e 23 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 34 °C sui rilievi e 37 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 28 (costa) e 52 km/h (rilievi). Mare poco mosso, dalla sera mare calmo.

Martedì 13 agosto

Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura in prevalenza sereno con ondata di calore, sui rilievi sereno; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 22 °C sui rilievi e 25 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 33 °C sui rilievi e 35 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 35 (costa) e 45 km/h (rilievi). Mare poco mosso.

Mercoledì 14 agosto

Al mattino nuvolosità variabile; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 17 °C sui rilievi e 19 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 25 °C sui rilievi e 26 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 19 (costa) e 24 km/h (rilievi). Mare mosso, dalla sera mare mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.