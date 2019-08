Casola Valsenio, allargamento di un tratto di via Senio: entro settembre la conclusione dei lavori

Lavori in corso in via Senio per allargare il tratto di strada che dalla zona industriale, via 1^ Maggio, conduce all’ingresso dello stabilimento Saint Gobain di Casola Valsenio. L’intervento, dettato dall’ingente flusso di traffico pesante, è finalizzato a portare da 6 a 8 metri la larghezza della strada, agendo anche sulla consistenza del manto stradale.

La conclusione dei lavori, informano dal Comune, è prevista per inizio settembre. Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale: http://www.comune.casolavalsenio.ra.it/Comune/Archivio-notizie/Lavori-in-corso-allargamento-della-strada-di-accesso-su-via-Senio.