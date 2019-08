Cervia, un trenino per la salina: nuova opportunità di visita per turisti e curiosi

Da domani, 14 agosto, per la prima volta si potrà visitare la Salina di Cervia a bordo di un trenino. È questa la novità messa a punto dal Parco della Salina di Cervia, assieme al Centro Visite. Tutti i giorni, a partire da domani, mercoledì 14 agosto, alle 11.00 e alle 16.00 si potrà scegliere di visitare l’area produttiva del Parco della Salina di Cervia, 827 ettari, un’area di quasi mille campi da calcio, a bordo di un moderno trenino turistico.

Si amplia in questo modo il ventaglio di possibilità di visita dell’area naturalistica, una delle più pregiate e protette in Italia ed in Europa. Naturalmente nidificazioni e animali selvatici presenti in Salina non verranno in alcun modo disturbati dal trenino, che, assieme ai battelli elettrici e alle altre proposte coordinate dalle guide naturalistiche di Atlantide consentono ogni anno ad oltre 34 mila persone di accedere ad uno dei parchi naturalistici più sorprendenti. Si potrà, così, andare alla scoperta dei segreti della Salina e del Sale Dolce. Il trenino, infatti, farà diverse tappe con la possibilità di osservare da vicino sia la natura, sia tutte le fasi produttive del rinomato Sale Dolce di Cervia.

Info e prenotazioni: 0544 973040.