Ferragosto: servizi amministrativi centrali dell’Ausl di via De Gasperi a Ravenna chiusi al pubblico

Ausl Romagna informa che in occasione della Festività di Ferragosto (15 agosto), la sede dei servizi amministrativi centrali dell’Ausl Romagna di via De Gasperi resterà chiusa al pubblico sia nella giornata di Ferragosto sia il giorno successivo, venerdì 16 agosto. Inoltre non sarà attivo il front office della Neuropsichiatria infantile dell’ambito territoriale di Ravenna: al recapito 0545.213830 sarà attiva una segreteria telefonica. Infine, nel pomeriggio di mercoledì 14 agosto (domani, prefestivo) resteranno chiusi gli sportelli cassa Cup solitamente aperti il mercoledì pomeriggio.