L’esito dei controlli della Polizia locale di Cervia: sanzioni per campeggi abusivi e musica non autorizzata

Intensa l’attività della Polizia Locale del Comune di Cervia anche durante la settimana dal 5 al 11 agosto. Gli agenti hanno effettuato un presidio generale del territorio comunale, compreso l’arenile demaniale, le aree verdi, le pinete, i centri di Cervia, Milano Marittima, Pinarella, Tagliata e le località dell’interno.

Nella settimana si sono avvicendate 146 pattuglie con un servizio straordinario in occasione dei “Fuochi di San Lorenzo” con l’impiego di oltre 60 unità. In particolare sono stati effettuati 11 verbali per comportamenti lesivi al decoro e 7 verbali per vendita e somministrazione alcool.

Questa l’attività complessiva: