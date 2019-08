Ravenna, donna accoltella e uccide il suo compagno dopo una lite furibonda a Lido Adriano

Prima una lite furibonda fra i due, cominciata in un locale della zona. Poi la lite è sfociata in un gesto estremo della donna, nella piadineria che i due avevano in conduzione in viale Caravaggio a Lido Adriano (Piadina del Lido da Giulia, aperta da appena due mesi): lei prende un coltello e colpisce l’uomo, il suo compagno. Il fatto è accaduto fra l’una e le due di oggi martedì 13 agosto. La donna fra l’altro pare abbia sferrato un solo fendente ma che non ha lasciato scampo all’uomo.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo essere uscito dalla piadineria, il ferito si è accasciato a terra e ha perso i sensi. La compagna che lo ha colpito avrebbe chiesto aiuto e sarebbero arrivati dei passanti che hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 sono prontamente intervenuti ma l’uomo sarebbe morto appena giunto in ospedale. Sul posto anche i carabinieri che hanno fermato la donna.

I due sono di Reggio Emilia e si sono trasferiti da poco a Lido Adriano dove hanno aperto attività di ristorazione per la stagione estiva.

Maggiori informazioni in seguito.