Trasporto scolastico: c’è tempo fino al 22 settembre per richiedere il solo percorso di andata o di ritorno

Il Comune di Ravenna comunica che per il prossimo anno scolastico 2019/2020 sarà possibile per le famiglie richiedere il servizio di trasporto per il solo percorso di andata o di ritorno, con conseguente riduzione del 50% della tariffa dovuta. I genitori degli utenti già iscritti al servizio, che intendono esercitare l’opzione per un solo percorso, andata o ritorno, possono farne richiesta esclusivamente on line sul sito del Comune di Ravenna http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/servizi-on-line entro il 22/09/19

È prevista, inoltre, la possibilità, da parte delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado di autorizzare i propri figli all’uso autonomo del servizio, acconsentendo alla discesa dal bus e al rientro a casa senza l’accompagnamento di un adulto. L’autorizzazione può essere presentata esclusivamente on line sul sito del Comune di Ravenna http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/servizi-on-line entro il 01/09/19.