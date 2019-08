Faenza, nella chiesa di San Lazzaro, una messa in suffragio di tutti i caduti della strada

Giovedì 15 agosto nella chiesa di San Lazzaro, a pochi chilometri da Faenza, lungo la via Emilia in direzione Forlì, si terrà una santa messa in suffragio di tutti i caduti della strada. La funzione religiosa inizierà alle ore 10.00 e sarà officiata dal Vescovo Emerito Claudio Stagni. Alla messa presenzieranno autorità civili e religiose e, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il Sindaco Giovanni Malpezzi.

Nel corso della mattinata nell’area esterna alla chiesa saranno presenti anche unità della Polizia municipale, per garantire la sicurezza della circolazione. Chi volesse esporre all’interno della chiesa foto dei propri famigliari deceduti in incidenti stradali, può contattare il presidente del quartiere Borgo Giovanni Assirelli (tel. 338 1992819).