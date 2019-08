Consulta provinciale Antifascista Ravenna contro commemorazione Ettore Muti: “Va vietata”

Come ogni anno la Consulta provinciale Antifascista di Ravenna ribadisce il suo “no” ad “ogni raduno celebrativo ed apologetico del fascismo ed in particolare a quello di fine agosto per celebrare lo squadrista e gerarca Ettore Muti al cimitero di Ravenna, dove oltretutto le sue spoglie non ci sono più” affermano dalla consulta.

“Ancora una volta – aggiungono – si richiede che detta manifestazione, che è un insulto per tutti coloro che subirono e combatterono la dittatura fascista, il tradimento della R.S.I. E lo stragismo di essa al fianco dei nazisti contro gli Italiani, venga vietata. Ribadiamo che detta manifestazione viola e urta il dettato costituzionale, la legislazione in materia e l’ordine democratico di questa città Medaglia d’Oro della Resistenza.”

“Da anni si sono espressi cittadini, partiti, organizzazioni sindacali, associazioni socio-culturali con petizioni, esposti giudiziari, comunicati, interrogazioni al Parlamento, proteste. Sono tracce indelebili di una netta richiesta antifascista e democratica, da noi qui reiterata civilmente, esplicitamente, fermamente” conclude la consulta.