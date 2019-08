Fermate 285 persone dalle forze dell’ordine a Ferragosto. 153 i veicoli ispezionati

Nella serata del 14 e nella nottata del 15 agosto 2019 (Ferragosto), a Marina di Ravenna le forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza affiancata dall’unità cinofila antidroga, Polizia Stradale, Polizia Locale di Ravenna e della Polizia Provinciale), hanno attuato un servizio straordinario impiegando complessivamente 50 unità di personale.

In occasione dei controlli di sicurezza sono state fermate 285 persone di cui 40 di nazionalità straniera, mentre i mezzi sottoposti a ispezione sono stati 153.

L’attività di prevenzione ha permesso di identificare cinque conducenti (segnalati all’Autorità Amministrativa) per uso personale di sostanze stupefacenti, unitamente al sequestro amministrativo di 10,4 grammi di marijuana. Sono state altresì effettuate diciannove contravvenzioni per guida in stato di ebrezza non superiore a gr.0,8/litro, per accesso e sosta in area ZTL e per uso improprio di parcheggio riservato a disabili.

I controlli hanno visto anche contestati otto illeciti amministrativi, di cui tre per violazione dell’ordinanza regionale che vieta l’accensione di fuochi in spiaggia e tre stabilimenti balneari sottoposti a controllo rilevando nei confronti di uno di questi la mancata emissione dello scontrino fiscale.

Il servizio ha avuto termine alle 4.30 del mattino di Ferragosto a deflusso completo dei partecipanti; nel corso dello stesso, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza e responsabilità riguardo l’assunzione delle bevande alcoliche prima di mettersi alla guida di un veicolo, molte persone, hanno chiesto alla Polizia Stradale e alla Polizia Locale di Ravenna di poter effettuare la prova preventiva per l’accertamento dell’assunzione di bevande alcoliche.