Ravenna, degrado a Porto Corsini: grazie ad autorità ed operatori situazione torna alla normalità

È doveroso da parte nostra ringraziare le Autorità competenti e gli operatori che si sono prontamente attivati per riportare alla normalità una situazione di degrado che in piena stagione turistica dava un’immagine distorta e lesiva della nostra città e dei nostri lidi nord.

Come si evince dalle foto qualcuno ha pensato bene di trasformare il parcheggio di fronte al circolo equestre di Porto Corsini e davanti ad un ristorante, in una vera e propria discarica a cielo aperto. Abbiamo segnalato la questione all’assessore all’ambiente, all’assessore al turismo e alla presidente del consiglio territoriale del mare.

In poco più di 24 ore la situazione è rientrata nella normalità a conferma del fatto che le istanze da noi portate avanti si basano come sempre su fatti volti a migliorare il territorio e non su polemiche gratuite ed inutili.

Grazie ancora a tutti.

Il consiglio direttivo del Comitato Cittadino Lidi Nord Ravennati

Massimo Fico