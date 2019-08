Faenza, in Corso Matteotti continuano i lavori di manutenzione della rete del gas

A partire da lunedì 19 agosto fino al 23 agosto – e comunque sino a fine lavori – è prevista la prosecuzione del cantiere in corso Matteotti a Faenza per i lavori di estensione, potenziamento e manutenzione della rete del gas. L’intervento riguarderà il tratto compreso tra via Borgo d’Oro e piazza S. Agostino, che sarà chiuso al traffico.

Restrizioni alla viabilità anche nelle vie laterali di corso Matteotti: in via Cesare Scaletta, via Borgo d’Oro, via Naldi, via S. Agostino e vicolo Gottardi consentito solo il transito veicolare ai residenti o autorizzati, con doppio senso di marcia. I lavori sono eseguiti dalla ditta Veronese Impianti di Este (Padova) per conto di Italgas.