Tragico scontro in A14 tra Valle del Rubicone e Cesena: due morti e tre feriti gravi

Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena, in direzione Bologna, nelle primissime ore della mattina di sabato 17 agosto – erano circa le 1.15 – è avvenuto un incidente che ha coinvolto due autovetture all’altezza del chilometro 107 e nel quale due persone hanno perso la vita e altre tre sono rimaste ferite. Tra i feriti si contano una donna di 49 anni e un uomo di 54, trasportati in codice 3 di massima gravità al Bufalini di Cesena, oltre ad una terza persona, con ferite più lievi.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e due auto medicalizzate, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza la scena evitando possibili inneschi di incendi, hanno utilizzato divaricatore e cesoia idraulica per estrarre i tre feriti dall’interno di una delle vetture. I tre sono poi stati affidati alle cure del 118. Anche per estrarre i corpi delle due vittime è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’intervento si è protratto per circa 4 ore. Dalla società Autostrade comunicano che attualmente sul luogo dell’incidente il traffico è regolare.